Huawei brevetta una nuova tastiera e potrebbe essere “speciale”

Dopo aver scoperto il marchio registrato Watch D, si torna a parlare del colosso cinese, stavolta con un accessorio che potrebbe nascondere caratteristiche speciali (oppure rivelarsi un grosso bluff): si tratta di Huawei Glide Keyboard, una nuova tastiera per smartphone e tablet.

Huawei Glide Keyboard: che cosa sappiamo sulla nuova tastiera

Il 10 settembre, l'ente europeo EUIPO ha approvato il marchio Huawei Glide Keyboard, in riferimento al nome di uno dei futuri accessori della casa cinese. Se ad un primo impatto ci si potrebbe aspettare una semplice cover con tastiera ultrasottile integrata, forse è bene soffermarsi sia sulla certificazione stessa che su alcune considerazioni. Il colosso tech asiatico ha all'attivo un bel po' di tablet (come MatePad Pro, MatePad 11, MatePad Pro 2021) e proprio per questo motivo è già presente nel catalogo anche una Smart Magnetic Keyboard (e funziona benissimo). La certificazione lascia aperte le porte per una nuova serie di tastiere, visto il nome differente.

Lo stesso documento dell'EUIPO, nella sua classificazione, comprende anche la categoria “Project keyboard” in riferimento ai dispositivi laser. Che Huawei Glide Keyboard sia una tastiera laser per tablet ed eventualmente anche smartphone?

Insomma, Huawei ha già una tastiera magnetica da offrire e quindi una soluzione nuova di zecca potrebbe essere un'idea. Ovviamente per ora non è dato di sapere se l'azienda sia davvero al lavoro su una tastiera laser, ma di certo non mancheranno novità nel corso delle prossime settimane!

