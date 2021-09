Honor Play 20 Pro ufficiale: novità per la Cina, ma l’Italia?

Mentre aspettiamo con hype il nuovo modello top del brand cinese (Honor 50 si fa sempre più vicino) la gamma Play continua silenziosamente per la sua strada. Nei giorni scorsi la compagnia ha lanciato il piccolo Play 5T Life senza troppi proclami ed ora ha fatto la medesima cosa con Honor Play 20 e 20 Pro, nuovi dispositivi entry level dalla specifiche particolarmente accessibili ed un prezzo contenuto.

Aggiornamento 19/09: Honor Cina annuncia in sordina il lancio del nuovo Honor Play 20 Pro. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Honor Play 20 e 20 Pro ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display









A quanto pare Honor ha deciso di rimpolpare il suo catalogo dopo un periodo di relativo silenzio e lo fa introducendo in Cina tutta una serie di modelli basilari. La nuova serie Honor Play 20 non dice nulla di nuovo né il fatto di design né di specifiche: ci troviamo alle prese con uno smartphone abbastanza classico (per i canoni degli scorsi anni), con un display LCD da 6,51″ HD+ ed un anacronistico notch a goccia, il quale ospita una selfie camera da 5 MP. Il lettore d'impronte digitali è assente e la sicurezza è affidata ai classici metodi di sblocco. Il modello Pro si presenta in maniera migliore, con uno schermo OLED da 6,53″ Full HD+ e selfie camera da 16 MP.

Honor Play 20 Pro

Hardware e fotocamera

In termini di specifiche abbiamo un cambio di rotta per quanto riguarda il chipset a bordo: se il modello 5T si affida a MediaTek, a questo giro trova spazio una soluzione ben diversa. Honor Play 20 è mosso dal SoC Unisoc T610, octa-core a 12 nm con una frequenza massima di 1.8 GHz. Che si tratti di un effetto della carenza di chipset o una scelta voluta? Ai posteri l'ardua sentenza: intanto, lato memorie abbiamo 4/6/8 GB di RAM, con 128 GB di storage e uno slot microSD.

La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 10W, tramite porta Type-C. Presente all'appello un ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie mentre lato software abbiamo Android 10 tramite Magic UI. La fotocamera è composta da un sensore principale da 13 MP ed uno dedicato alla profondità di campo da 2 MP.

Per quanto riguarda Honor Play 20 Pro, invece, c'è il ritorno a MediaTek. Sotto al cofano c'è l'Helio G80, a 12 nm con CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55) e GPU Mali-G52 MC2. Il taglio di memoria è uno solo da 8/128 GB, mentre la batteria scende a 3.800 mAh ma con ricarica rapida a 22.5W. Migliora il comparto fotografico: anziché una dual camera, c'è una quad camera da 64+8+2+2 MP con grandangolare, macro e sensore di profondità.

Honor Play 20 ufficiale: prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo Honor Play 20 parte da circa 114€ al cambio (899 yuan) nella versione da 4 GB di RAM, fino ad un massimo di 178€ (1399 yuan) per il modello maggiorato, da 8/128 GB. Nel caso di Honor Play 20 Pro, il prezzo ammonta a circa 224€ (1.699 yuan) per l'unica versione disponibile. Al momento non vi dono dettagli circa un possibile lancio fuori dalla Cina.

