Honor potrebbe lanciare un nuovo tablet fuori dalla Cina

Dopo la grande soddisfazione del brand – con la conquista della terza posizione in Cina, sopra Huawei, Apple e Xiaomi – si torna a parlare di Honor, questa volta con una novità che dovrebbe interessante il mercato internazionale. In rete ha fatto capolino la prima immagine dedicata al presunto Honor Pad Z3, un nuovo tablet in arrivo alle nostre latitudini (ma che in realtà già conosciamo).

Honor Pad Z3: tutto quello che sappiamo finora

Il render in questione arriva dal leaker Evan Blass, uno degli insider più affidabili sulla piazza, il quale ha condiviso su Twitter un'immagine della parte frontale di un tablet. Secondo il leaker si tratterebbe di Honor Pad Z3, un dispositivo non ancora annunciato. Purtroppo evleaks è stato alquanto criptico, limitandosi a mostrare il render e “confermare” il nome del terminale. Non sono presenti indicazioni sui mercati, né dettagli sulle specifiche tecniche. Nonostante ciò è molto probabile che si tratti di un tablet destinato al mercato Global.





Infatti, osservando il dispositivo è possibile notare un pannello ampio ma caratterizzato da bordi accentuati. Il design non si avvicina a quello degli ultimi Tab V7 e Pad X7, ma sembra quanto mai identico al modello Pad 7 lanciato in Cina a marzo 2021.

Scheda tecnica (presunta)

Volendo prendere per buona l'ipotesi del rebrand di Pad 7, allora la scheda tecnica di Honor Pad Z3 potrebbe già essere nota. Basandoci sul cucino cinese, il terminale dovrebbe avere dalla sua un display LCD da 10.1″ Full HD, una fotocamera da 5 MP ed un chipset MediaTek Helio G80, alimentato da una batteria da 5.100 mAh (con ricarica da 10W). Insomma, si tratterebbe quindi di un tablet di fascia budget, magari in arrivo sia in versione Wi-Fi che LTE (come avvenuto in patria).

Se siete interessati ai prodotti Honor, vi segnaliamo che in questi giorni è attiva la promo Back to School 2021, con tante offerte dedicate al ritorno tra i banchi.

