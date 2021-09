Honor Magic 3, nuova data: si avvicina il debutto Global?

Così come accaduto per quella di Huawei P50, anche la serie Honor Magic 3 è stata presentata al grande pubblico ma peccando di una commercializzazione “castrata”. A differenza dell'ex mamma Huawei, Honor ha già comunicato i prezzi (piuttosto criticati) che i nuovi top di gamma avranno in occidente. Ma è passato più di un mese e ad oggi non si ha alcuna comunicazione su quando verranno venduti in Italia. Al punto tale da spingere a pensare che questo temporeggiare possa dipendere dalla notizia che vedrebbe gli USA intenzionati a bannare anche Honor, proprio come accaduto a Huawei. Una notizia che cozza con quanto dichiarato dalla stessa azienda, che ha confermato la presenza dei servizi Google su Honor Magic 3 ma anche sulla serie Honor 50. Fra l'altro, ricordiamo che i vari Honor 50 sono stati presentati a giugno e anche per loro non c'è nessuna notizia sul debutto Global.

Che questa sia la data di lancio Global della serie Honor Magic 3?

Mettendo da parte Honor 50 e tornando a concentrarci su Honor Magic 3, un indizio sull'espansione della sua commercializzazione potremmo averlo il prossimo 22 settembre. In un teaser ufficiale postato in rete, si parla di una non ben chiara “Imaging Technology Conference”. Una notizia che ha creato una certa confusione, essendo stata pubblicata dalla pagina cinese di Honor e non da quella occidentale. Ma ricordiamo che la serie Magic 3 è già disponibile all'acquisto in Cina, pertanto di che evento si tratterà?

Magic 3 series imagine technically conference on September 22 #honormagic3series pic.twitter.com/3les6AvBSK — Teme (特米)😷 (@RODENT950) September 14, 2021

I più speranzosi si augurano che sia l'occasione giusta per spiegare a noi occidentali quando arriverà Honor Magic 3, ma è ancora presto per darlo per certo. Più che altro perché viene da dubitare che la divisione cinese organizzi un evento con informazioni per l'Europa, anche se mai dire mai.

