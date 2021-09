Honor Choice Earbuds X2 ufficiali: ecco le nuove cuffie TWS insieme a Moecen

Così come ha sempre fatto Huawei con lo Smart Selection, anche Honor ha una sua selezioni di prodotti che chiama Choice. E tra questi prodotti, abbiamo avuto qualche tempo fa le note Honor Choice TWS Earbuds. Questi auricolari nascevano da una collaborazione con Moecen e, visto il successo, si è deciso di rinnovare la gamma. Infatti, ecco arrivare le nuove cuffie TWS Honor Choice Earbuds X2, dalle ottime specifiche e prezzo accattivante.

Honor Choice Earbuds X2: tutto sulle nuove cuffie TWS con Moecen

Il design di questi nuovi auricolari richiama molto quello sia del primo modello che delle Honor Earbuds 2 Lite, ma con la differenza che il padiglione è semi-in ear. Nonostante questo, sono dotati di ottime specifiche tecniche. Come gli ampi driver da 12 mm, ideali per ascoltare musica, ma anche il supporto al codec AAC/SBC spinti dal supporto al Bluetooth 5.2.

Non manca una certificazione IPX4, oltre ai vari controlli touch tipici di questo tipo di cuffie. Tra i controlli ce n'è anche uno che attiva la modalità a bassa latenza. La batteria delle singole cuffie è da 40 mAh, mentre il case (pressoché simile a quello del primo modello) ha un modulo da 500 mAh. Ciò garantisce circa 6 ore di ascolto continuato e fino a 28 ore con la custodia.

Le nuove Honor Choice Earbuds X2 sono quindi disponibili in Cina ed arrivano ad un prezzo di listino di circa 26€, sicuramente un prezzo competitivo. Non sappiamo se verranno importate come è successo con il primo modello, ma non è affatto escluso.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu