Honor 50 arriva in Italia: l’anteprima dalla Milano Fashion Week

Presentata lo scorso giugno, di tanto in tanto qualcuno di voi ci chiede quando arriverà la serie Honor 50 in Italia. Finora non vi abbiamo mai saputo dare risposta, vista la mancanza di informazioni da parte della stessa divisione italiana. Dopo la cessione da parte di Huawei, negli scorsi mesi è stata ufficialmente annunciata la creazione della società indipendente, anche qua in Italia. Da allora, la compagnia ha progressivamente fatto capire la sua intenzione di tornare in maniera preponderante sul mercato Global e non soltanto quello cinese. A partire dalla reintegrazione dei servizi Google sui propri smartphone, Honor 50 e Magic 3 compresi.

Honor 50 atteso al debutto in Italia: ecco quando sarà presentato

Dopo mesi di attesa e silenzi, finalmente qualcosa si muove. Honor 50 è stato avvistato in Italia, più precisamente alla Milano Fashion Week 2021 nelle mani del fotografo e video maker Simone Pollastri. Il palcoscenico meneghino è stato sfruttato per dare un assaggio di Honor 50 in vista della sua ormai prossima commercializzazione in Italia. È particolare notare che la Milano Fashion Week rappresenta un momento di ripartenza per il settore dopo quasi 2 anni di stasi, la stessa cosa avvenuta per Honor in Italia. Era fine 2019/inizio 2020 quando la divisone italiana annunciava l'arrivo della serie Honor 9X, l'ultima di punta ad essere venduta nel nostro paese.

Se ve lo steste chiedendo, quindi, Honor 50 sta arrivando in Italia, anche se al momento non c'è ancora una data precisa. La divisione nostrana si è limitata a specificare che “sarà presto disponibile all'acquisto“, perciò non dovrebbe mancare più molto. Sicuramente ne riparleremo nelle settimane a venire.

Sarà interessante capire se ad essere venduto in Italia sarà soltanto Honor 50 o se al suo fianco ci saranno anche Honor 50 Pro e 50 SE. Se i due smartphone principali sono entrambi caratterizzati dallo Snapdragon 778G, la variante SE si differenzia per la presenza del Dimensity 900. Si tratta comunque di un trittico di smartphone 5G, per quanto ci siano diverse differenze nel comparto tecnico. Per esempio lo schermo: tutti a 120 Hz, Honor 50 è un OLED 6,57″ Full HD+ con punch-hole centrale, 50 Pro un OLED da 6,72″ con doppio punch-hole a sinistra (e grandangolare aggiuntivo) ed infine 50 SE un LCD da 6,78″ con punch-hole centrale. Cambia anche la batteria: una 4.300 mAh a 66W su Honor 50, 4.000 mAh a 66W su 50 SE ed una 4.000 mAh a 100W su 50 Pro. Honor 50 e 50 Pro condividono la stessa fotocamera da 108+8+2+2 MP con grandangolare, macro e profondità, mentre il SE si priva di quest'ultimo sensore.

