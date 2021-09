Hisense annuncia la prima laser TV con display arrotolabile al mondo

Nel corso dell'evento “3rd Global Laser Display Technology and Industry Development Forum” il produttore cinese ha annunciato una novità assoluta per il panorama tech legato ai televisori. Hisense ha svelato la sua nuova Laser TV smart e 4K, la prima al mondo dotata di un display arrotolabile!

Hisense lancia la sua nuova smart Laser TV, stavolta con display arrotolabile

Dopo essere rimasti a bocca aperta con la Mi TV LUX di Xiaomi – la prima soluzione Transparent OLED al mondo – arriva ancora innovazione dalla Cina, questa volta grazie ad Hisense. Ovviamente gli schermi arrotolabili sono già realtà da un po' di tempo, ma questa è la prima volta che vediamo una soluzione di questo tipo con tecnologia laser. Tra parentesi, durante l'evento il VP della compagnia cinese ha annunciato che questo è solo l'inizio per il brand, lasciando presagire l'arrivo di altre novità tech di tutto rispetto. Per quanto riguarda la nuova Laser TV di Hisense con display arrotolabile, ci troviamo di fronte ad un prodotto colossale, con uno schermo da 77″ con risoluzione 4K, supporto HDR, gamma colori ultra-ampia BT 2020 e 350 nit di luminosità massima.







La smart TV è caratterizzata dall'assenza di cornici laterali (quindi, fatta eccezione per il bordo superiore ed inferiore) e rappresenta il top del top per il brand cinese. La compagnia ha confermato che il dispositivo ospita al suo interno un concentrato di tecnologia, che ha richiesto la bellezza di almeno 70 brevetti.

La Laser TV di Hisense con display arrotolabile adotta la tecnologia Transvision e monta speaker Harmon Kardon, per un'esperienza audio/video praticamente cinematografica. Al momento il dispositivo è in pre-ordine sullo store cinese JD: nonostante ciò la compagnia cinese non ha ancora confermato il prezzo e la disponibilità, anche se comunque dovrebbe essere in vendita (almeno in patria) entro la fine dell'anno.

