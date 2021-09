Geekbuying Super Sale: paga con PayPal e risparmia!

Abbiamo più volte conosciuto le tante offerte che Geekbuying ci ha presentato tra vari prodotti tech e per la mobilità. Capita però, periodicamente, che lo store inauguri promozioni molto invitanti che vi permettono di risparmiare belle cifre sull'acquisto, per un periodo di tempo limitato. Come nel caso del Geekbuying Super Sale, dove i prodotti in offerta possono essere scontati pagando con PayPal.

Geekbuying Super Sale: tutte le modalità per ottenere sconti sui prodotti in offerta

Ma come funziona questa iniziativa Geekbuying? Tutto molto semplice! Partendo da oggi, 22 settembre 2021, si parte da un early access dove gli utenti dovranno iscriversi allo store per ottenere subito un Coupon per 5$ di sconto. Questo sarà possibile fino al 27 settembre 2021.

Arrivati a quella data, cioè il 27 settembre 2021, sarà possibile accedere all'evento Geekbuying Super Sale vero e proprio, dove vi saranno codici che vi permetteranno di ottenere 50$ di sconto su 500$ di spesa, 20$ su 200$ e 10$ su 100$. Questa promo sarà valida fino al prossimo 5 ottobre 2021, con possibilità di proroga fino all'11 ottobre 2021.

Ma non finisce qui: per i primi 1.000 utenti che pagheranno con PayPal, Geekbuying ha messo a disposizione un ulteriore sconto del 5% sull'acquisto effettuato. Insomma, in ogni caso, il risparmio sarà assicurato.

Non sapete cosa acquistare? Geekbuying ha pensato anche a questo: infatti, a questo link potete accedere alla Guida allo Shopping dello store dedicata proprio all'evento Super Sale. Mentre per conoscere maggiori dettagli in merito, vi lasciamo il link alla pagina principale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu