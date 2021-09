Lanciati lo scorso agosto in Cina, i nuovi flagship di Honor (i primi dalla separazione da Huawei) sono in dirittura d'arrivo anche alle nostre latitudini, come confermato dalla stessa azienda. Siete curiosi di mettere le mani sui nuovi modelli e proprio non volete aspettare? Allora ecco dove comprare Honor Magic 3, 3 Pro e 3 Pro+, il trittico di top di gamma del brand cinese!

Honor Magic 3, 3 Pro e 3 Pro+: dove comprare i nuovi flagship

Bellissimi e stravaganti al punto giusto, gli ultimi flagship di Honor adottano un ampio pannello OLED HDR10+ a 10 bit, uno schermo a 6.76″ QHD+ con refresh rate a 120 Hz. I modello Pro e Pro+ sono dotati della certificazione IP68 (per l'impermeabilità) e sfruttato il doppio punch hole per la selfie camera ed un modulo ToF (per lo sblocco facciale 3D). La versione base monta lo Snapdragon 888 mentre i fratelli maggiori arrivano con lo Snap 888+; in tutti e tre abbiamo memorie RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Per la batteria troviamo un'unità da 4.600 mAh con ricarica da 66W; i due Pro offrono anche la ricarica wireless da 50W. Ora che abbiamo fatto il punto della situazione, andiamo a scoprire dove comprare Honor Magic 3, 3 Pro e 3 Pro+.

TUTTO sulla nuova serie Magic 3

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 15€) e pagamento sicuro tramite PayPal. Il software è la Magic UI 5.0, ovviamente in versione China dato che si tratta dei modelli asiatici: le lingue disponibili sono inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese, ma comunque vi ricordiamo che questa versione non presenta i servizi Google. In omaggio trovate anche un adattatore UE per il caricabatterie.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla serie Magic 3.

