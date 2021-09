Doogee DG Ares è il nuovo stiloso smartwatch del brand

Scegliere uno smartwatch non sempre è relegato alle sue specifiche tecniche. Anche lo stile vuole la sua parte ed un design accattivante ci permette di fare sempre bella figura. Con questo concetto nasce il nuovo smartwatch Doogee DG Ares, dallo stile originale ed un prezzo interessante.

Doogee DG Ares: tutto sul nuovo smartwatch che punta sul design

Come già accennato, lo smartwatch DG Ares salta subito all'occhio proprio grazie al suo stile. Un design che definiremmo industriale, con una cassa da 10 mm, che permette di dare un tono importante al proprio polso. Molto interessante la combinazione di colori a cui vanno abbinati i cinturini in silicone o in similpelle.

Essendo però uno smartwatch, abbiamo anche tante specifiche tecniche molto interessanti. Come il display da 1.32″, la batteria da 300 mAh che permette una lunga autonomia fino a 15 giorni in attività, l'impermeabilità a 3 ATM, Bluetooth 5.0 e la sensoristica per il monitoraggio quotidiano. Infatti, potete monitorare 24 modalità sportive, ma anche funzioni vitali come la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue, il sonno, la sedentarietà e anche le notifiche.

Il nuovo smartwatch Doogee DG Ares arriva sul mercato ad un prezzo molto interessante, visto che potete acquistarlo ad un prezzo molto competitivo di 45.65€, ma il 27 settembre 2021 potrebbe calare di prezzo quindi è consigliato metterlo nel carrello e attendere quella data.

