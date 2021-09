Illumina la tua scrivania con la lampada da monitor di Yeelight

La lampada da monitor RGB di Yeelight è in offerta con codice sconto e unisce l'utile al dilettevole: da un lato un accessorio perfetto per lavorare o studiare senza affaticare la vista; dall'altro un dispositivo luminoso compatibile con Chroma, per giocare con la giusta atmosfera!

Aggiornamento 28/09: la lampada da monitor di Yeelight torna nuovamente in sconto, questa volta in versione standard (ma che comunque un coupon anche per la versione Pro). Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

La lampada da monitor RGB Smart di Yeelight è in offerta con codice sconto

Il dispositivo misura 485.5 x 23 mm, ha una potenza di 10W e si sposa alla perfezione con qualsiasi tipologia di monitor, creando un'atmosfera perfetta grazie alla luce RGB. Non si tratta soltanto di un valido aiuto durante l'utilizzo dello schermo, ma anche si un accessorio per gli appassionati di gaming che amano giocare con stile. La lampada da monitor RGB di Yeelight presenta il supporto a Razer Chroma e OverWolf. Se proprio non amate smanettare la lampada offre 4 opzioni di illuminazione preimpostate, tra cui quelle da ufficio o per il gioco.

La lampada da monitor RGB smart di Yeelight scende di prezzo su Banggood con codice sconto e spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Vi segnaliamo che la lampada da monitor è disponibile in due versioni: quella standard (al miglior prezzo di sempre) arriva senza il supporto a Razer Chroma e OverWolf dato che non offre i LED RGB (quindi solo luce calda o fredda). Il modello Pro è quella dotata di luci colorate e anche in questo caso è presente un coupon dedicato.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu