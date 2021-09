Il proiettore più economico di Xiaomi costa solo 76€

Se siete in cerca di un proiettore economico e volete puntare sulla qualità della compagnia di Lei Jun, allora da Xiaomi YouPin arriva Wanbo X1 (in versione Global), una soluzione super abbordabile, proposta in offerta con codice sconto ad un prezzo estremamente goloso!

Aggiornamento 29/09: il proiettore smart economico scende al nuovo minimo storico con spedizione dall'Europa. Trovate tutti i dettagli e il coupon dedicato direttamente a fine articolo.

Xiaomi Wanbo X1 (Global): il nuovo proiettore low budget costa solo 83€

Per quanto riguarda il brand Wanbo, si tratta di uno dei marchi di YouPin: l'azienda è specializzata proprio nel campo dei proiettori, come nel caso del modello compatto T2 Free oppure del mini proiettore Q6A. Per quanto riguarda Xiaomi Wanbo X1 si tratta di un prodotto di dimensioni accettabili (si parla di 220 x 185 x 80 mm per un peso di 1.2 Kg), in grado di restituire immagini HD (1280 x 720 pixel) con una luminosità fino a 300 ansi lumen.

La distanza ottimale è compresa tra 1.2 m ed i 3 m e non mancano connettività Wi-Fi, il supporto alla decodifica a 1080 pixel, un chip MTK ed un sistema silenzioso a doppia ventola. Inoltre è possibile proiettare lo schermo di smartphone Android e iOS tramite Wi-Fi mentre via cavo per i soli dispositivi iOS.







Il proiettore smart Xiaomi Wanbo X1 arriva da YouPin ed è disponibile per noi occidentali su Banggood in versione Global e al miglior prezzo di sempre grazie al nuovo codice sconto dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu