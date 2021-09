Il tapis roulant Xiaomi Urevo U1 è imperdibile a 139€ su eBay!

La salute personale passa anche e soprattutto dalla propria tenuta fisica e quale miglior modo per tenersi in forma anche a casa propria grazie ad tapis roulant smart, come Xiaomi Urevo U1 (qui trovate la nostra recensione) che scende al minimo storico con codice sconto e spedizione dall'Europa.

Il tapis roulant smart Xiaomi Urevo U1 è in offerta con codice sconto al minimo storico

Il tapis roulant smart Xiaomi Urevo U1 si presenta compatto, minimale ma con un'accezione moderna grazie alle finiture in argento e arancio. Su di esso potete selezionare ben 3 modalità di sport come la camminata libera, quella accelerata e la corsa vera e propria fino a 6 km/h. Il tutto su una pedana da 120 x 42 cm anti-scivolo e anti-deviazione. Tra l'altro è davvero silenzioso, con meno di 62 dB come ampiezza massima del rumore. Tutte le attività sono gestibili dal telecomando da remoto dedicato. A monitorare la vostra sessione è poi il display LED HD.

Il tapis roulant smart Xiaomi Urevo U1 scende al miglior prezzo di sempre con il nuovo codice sconto di eBay, con tanto di spedizione dall'Europa e con tutte le garanzie di acquisto sull'eCommerce per eccellenza.

N.B. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad eBay, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu