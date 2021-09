Xiaomi Roborock S5 Max è il robot intramontabile: ecco i nuovi sconti! | Coupon

Siete in cerca del perfetto aiutante che vi sottragga alcuni compiti domestici? Tanto per cambiare Xiaomi ha il prodotto che fa al caso vostro, uno dei robot aspirapolvere più apprezzati sul mercato, vincitore di diversi premi ad IFA 2019 ed al CES 2020. Xiaomi Roborock S5 Max è una soluzione sempreverde che non stanca mai, specialmente se in offerta con codice sconto al miglior prezzo di sempre (con spedizione dall'Europa)!

Aggiornamento 20/09: Roborock S5 torna nuovamente in sconto dall'Europa, questa volta da ben due store. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto Xiaomi Roborock S5 Max: il robot sempreverde è in offerta al miglior prezzo

Il robot aspirapolvere di Xiaomi e Roborock, come abbiamo già accennato, è considerato come uno dei prodotti più validi nel settore e questo è dato da un mix di efficienza in termini di funzionamento del motore e dall'ottimizzazione lato software con l'app dedicata. Proprio grazie a quest'ultima, infatti, avrete la possibilità di scansionare l'intera abitazione ed escludere, quando richiesto, alcune zone della casa.

Inoltre il Roborock S5 Max vanta alcune feature automatiche che saranno fondamentali nella salvaguardia del prodotto e della pulizia domestica. Tra le tante, ad esempio, il robot aspirapolvere – quando è vicino al 20% di autonomia residua – si dirige autonomamente verso la base per ricaricarsi ulteriormente e riuscire a completare le pulizie in casa. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione, con tutti i dettagli!

Il robot aspirapolvere Xiaomi Roborock S5 Max scende di prezzo su EdWayBuy e GShopper, ovviamente con codice sconto dedicato (con tanto di spedizione dai magazzini europei di entrambi gli store).

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato a GShopper, con tantissime offerte dedicate ai prodotti della casa cinese che diventano ancor più golose con la spedizione dai magazzini EU e – ovviamente – con pagamento sicuro tramite PayPal.

