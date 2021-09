Il nuovo aspirapolvere wireless Xiaomi Mijia è ultraleggero ed elegante

Dopo il successo del modello G10 (uno degli aspirapolvere wireless più completi del brand) è arrivato il momento di replicare con un nuovo prodotto dedicato alla pulizia: Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner debutta in patria e su AliExpress ed arriva con un corpo ultraleggero ed una colorazione elegantissima.

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner: tutto quello che c'è sapere sul nuovo aspirapolvere senza fili

Design e caratteristiche

Infatti, a differenza del già citato G10, Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner adotta una scocca completamente nera (fatta eccezione per alcuni inserti rossi) che dona al dispositivo un look raffinato. Ovviamente si tratta di una soluzione di tutto rispetto, con un tubo in fibra di carbonio: ciò si traduce in un peso complessivo quasi inesistente (ossia soli 1.2 Kg). Il corpo ospita un display LCD a colori dove cambiare modalità e visualizzare parametri e stato della batteria.







In termini di potenza, il nuovo aspirapolvere senza fili di Xiaomi Mijia si spinge fino ai 21.000 PA e 100AW; immancabile un sistema di filtrazione a 9 stadi, con tanto di filtro HEPA. Per l'autonomia di parla di circa 45 minuti. Infine non mancano gli accessori presenti in confezione (per una pulizia completa a tutto tondo in ogni angolo della casa).

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner – Prezzo, disponibilità ed offerte

Dopo il lancio in Cina, Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner debutta anche per noi occidentali grazie allo store AliExpress, già in offerta lampo. Di seguito trovate il link all'acquisto del nuovo aspirapolvere senza fili di Xiaomi: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

