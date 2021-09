Xiaomi Mijia K10 è l’aspirapolvere wireless intramontabile… e tocca un nuovo minimo!

Lo scorso ottobre Xiaomi ha lanciato in patria l'aspirapolvere senza fili Mijia Wireless Vacuum Cleaner K10, soluzione dedicata alla pulizia e in grado di fungere anche da lavapavimenti, disponibile anche per gli utenti occidentali grazie a Banggood: il prezzo diventa super goloso con questo codice sconto, insieme alla spedizione direttamente dall'Europa.

Aggiornamento 13/09: nuovo minimo per l'aspirapolvere wireless K10, ovviamente con tanto di spedizione dai magazzini EU. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner K10: l'aspirapolvere senza fili scende al miglior prezzo

Lo Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner K10 arriva con un design ormai collaudato, minimale e pratico. Il dispositivo pesa 3.7 Kg, è dotato di un display LCD per visualizzare autonomia e potenza ed integra un motore inverter da 450W. Si tratta di una soluzione capace di raggiungere i 125.000 giri al minuto, con un'autonomia fino a 65 minuti (10 minuti alla massima potenza e 30 minuti a velocità standard) grazie alla batteria da 3.000 mAh. Non mancano i soliti accessori e in aggiunta a questi è presente anche un contenitore da 250 ml per l'acqua, con mop removibile.

L'aspirapolvere ciclonico Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner K10 è in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con tanto di spedizione dai magazzini europei. In basso trovate il link all'acquisto e il Coupon dedicato: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

