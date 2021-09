Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro costa la metà con questo Coupon

Lanciato a marzo in Italia, il proiettore top della compagnia cinese è finalmente disponibile in offerta con codice sconto ad un prezzo decisamente goloso: Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro costa quasi la metà (rispetto al prezzo in Italia, ossia 999€) con tanto di spedizione dall'Europa e con la possibilità di pagare in modo sicuro tramite PayPal.

Codice sconto Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro: risparmia sul proiettore top con spedizione EU

Per quanto riguarda le caratteristiche del proiettore smart di Xiaomi, ovviamente ci troviamo alle prese con una soluzione top. Il dispositivo adotta un LED Luminus fino a 1.300 ANSI Lumen, offre una gamma cromatica ≥100% Rec 709, HDR10 e la possibilità di visualizzare immagini fino a 200″ di dimensioni (passando per i 60″ ed i 120″ ottimali) e con risoluzione Full HD. Per l'audio sono presenti doppi speaker da 10W. L'hardware di Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro si basa su un chipset Amlogic T972-H, il quale offre prestazioni e autonomia migliorate rispetto alla generazione precedente, con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Ovviamente non mancano i controlli vocali tramite Google Assistant. Il corpo misura solo 215 × 201 × 143 mm, per un peso di 3.7 Kg.

Il proiettore Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro scende di prezzo su EdWayBuy con codice sconto dedicato e spedizione dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

