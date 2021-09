Il mini sterilizzatore ad ozono di Xiaomi purifica l’aria e costa meno di 20€

Pulizia ed igiene sono importanti ma spesso ci sono alcuni spazi che vengono sottovalutati: per il vostro frigorifero, la scarpiera oppure l'armadio è il caso di puntare su una soluzione compatta ed utile, come Xiaomi Lofans Ozone Purifier, il mini sterilizzatore ad ozono per tutti (ad un prezzo super).

Xiaomi Lofans Ozone Purifier è il mini sterilizzatore ad ozono per tutte le tasche

Il funzionamento del mini sterilizzatore ad ozono Xiaomi Lofans Ozone Purifier è semplicissimo: basta applicare il dispositivo in un ambiente piccolo e chiuso ed attivarlo per dare il via alla pulizia, attraverso tre modalità di disinfezione (tramite rilascio di particelle di ozono per eliminare germi e batteri). Sul retro è presente un aggancio magnetico: grazie alle dimensioni compatte il mini sterilizzatore può essere utilizzato sia all'interno di un frigorifero che in altri spazi, come armadi o cassetti. Inoltre è utile anche in bagno, magari in questo di servizio (dato che si tratta comunque di un prodotto adatto ad ambienti contenuti). La ricarica avviene tramite Type-C e grazie alla capiente batteria da 3.600 mAh sarà possibile beneficiare di almeno 30 giorni di autonomia.







Il mini sterilizzatore ad ozono Xiaomi Lofans Ozone Purifier è disponibile in offerta lampo su AliExpress. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

