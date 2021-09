L’aspirapolvere ciclonico Viomi A9 ora al minimo storico da Europa

I vacuum cleaner, come tanti prodotti per la pulizia della casa, sono ormai tra gli oggetti più ambiti dagli utenti, che cercano qualità a prezzo conveniente. Come l'aspirapolvere ciclonico del partner di Xiaomi, Viomi A9, attualmente in offerta al minimo storico su Geekbuying con codice sconto spedito da Europa.

Codice sconto Viomi A9: l'aspirapolvere ciclonico del partner di Xiaomi è in offerta su Geekbuying al minimo

Quanto al design, il Viomi A9, presentato in ottobre, è molto vicino ad altri modelli di aspirapolvere ciclonico di altri brand, ma si distingue per la combinazione di colori, decisamente accattivante. Ma è anche molto potente, visto che è dotato di un motore brushless da 400 W ed una potenza di aspirazione da 120 AW, con 100.000 giri/minuto. L'autonomia della batteria permette di ottenere una pulizia fino a 60 minuti.

L'aspirapolvere ciclonico del partner di Xiaomi inoltre non è rumoroso, arrivando ad un picco di 83 dB in potenza massima, mentre in uso standard arriva a 71 dB. Il sistema di filtraggio poi ha una struttura a 5 livelli con tanto di filtro HEPA, in più la spazzola ha una luce LED utilissima per pulizie in angoli bui.

L'aspirapolvere ciclonico dell'ecosistema Xiaomi Viomi A9 va quindi in offerta al minimo storico su Geekbuying grazie al codice sconto, senza considerare la spedizione da Europa gratis.

