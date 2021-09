UMIDIGI A11 Pro Max: 48 MP, termometro a infrarossi e Android 11 a meno di 130€

Dopo il rugged BISON Pro, torniamo a parlare del brand cinese con il nuovo UMIDIGI A11 Pro Max, budget phone dalle linee standard (quindi niente scocca ultra resistente) ma dal prezzo contenuto e dotato di un paio di chicche niente male: il dispositivo ora arriva anche su Banggood e diventa ancora più interessante grazie al codice sconto dedicato!

UMIDIGI A11 Pro Max: tutto quello che c'è da sapere

Design, display e scheda tecnica

Il nuovo UMIDIGI A11 Pro Max monta un display da 6.8″ Full HD+ (2460 x 1080 pixel) con punch hole centrale per la selfie camera da 24 MP. Il dispositivo misura 167.8 x 75.6 x 8.58 mm per un peso di 225 grammi; il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato ed è presente anche un pulsante fisico personalizzabile. Il retro è realizzato in vetro opaco AG (antiriflesso) mentre il frame perimetrale è in alluminio.

Per quanto riguarda le specifiche, il nuovo budget phone di UMIDIGI è mosso dal chipset MediaTek Helio G80 (con 4/8 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile tramite microSD) ed alimentato da una batteria da 5.150 mAh. La tripla fotocamera posteriore comprende un sensore da 48 MP con grandangolo e macro (16 MP FOV 120°, 2 MP). All'interno del modulo fotografico è compreso anche un termometro a infrarossi, per misurare la temperatura corporea ad ogni occasione (e senza contatto).

Completato il quadro uno slot Dual SIM 4G (+ quello per la microSD), un ingresso mini-jack da 3.5 mm, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, GPS, Android 11.

Codice sconto UMIDIGI A11 Pro Max – Prezzo, disponibilità e offerte

Il nuovo UMIDIGI A11 Pro Max ha debuttato in via ufficiale ad agosto, ma ora è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu