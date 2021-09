Il nuovo speaker Tronsmart Force Pro si presenta: è già in offerta con codice sconto limitato

Sebbene ora il mercato sia letteralmente invaso dagli auricolari TWS, la qualità restituita da uno speaker Bluetooth resta invidiabile. Ed è il caso del nuovo speaker Bluetooth Tronsmart Force Pro, che si propone da subito in offerta con codice sconto, limitatissimo, su Geekbuying con tanto di spedizione da Europa.

Codice sconto Tronsmart Force Pro: il nuovo speaker Bluetooth subito in offerta su Geekbuying

Il design di questa nuova cassa audio è sicuramente peculiare, visto che si presenta rinforzato e dalla sensazione rugged. Questo ci fa capire che può davvero essere portato ovunque. Anche perché, manco a dirlo, è certificato IPX7, quindi resistente agli spruzzi. Ma oltre alle sue caratteristiche fisiche, si avvale di specifiche tecniche niente male.

Partendo dalla potenza da 60W, divisa in un sistema quad-speaker a 2.2 canali, che permette di avere un suono più corposo e avvolgente. Ma ciò che rende questo speaker interessante è anche la quasi totalità di assenza di distorsione, che ad alto volume arriva sotto l'1%.

Il raggio di connettività è poi di circa 20 metri, ha la connettività Type-C per ricaricarlo, un ingresso AUX e per MicroSD, Bluetooth 5.0, la tecnologia proprietaria SoundPulse, la possibilità di utilizzarlo in modalità Party fino a 100 dispositivi uguali e la compatibilità a NFC e agli assistenti vocali Siri, Google e Cortana.

Trovate quindi lo speaker Bluetooth Tronsmart Force Pro subito in offerta su Geekbuying grazie al codice sconto, che però è limitatissimo a soli 100 utenti fino al 30 settembre 2021 e quindi non va persa quest'occasione, soprattutto guardando anche alla comoda spedizione da Europa. Per saperne ancora di più, vi lasciamo anche la pagina del prodotto.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu