Lo speaker Tronsmart Element Mega Pro è di nuovo in sconto da Europa

Gli speaker Bluetooth sono sicuramente uno degli accessori più utilizzati per la musica negli ultimi tempi, vista la loro fruibilità. Per questo, uno speaker Bluetooth molto potente come il Tronsmart Element Mega Pro da 60W potrebbe soddisfare le esigenze di chi cerca un audio più avvolgente, soprattutto in offerta ad un super prezzo con codice sconto su Geekbuying con spedizione da Europa.

Tronsmart Element Mega Pro: lo speaker Bluetooth da 60W al minimo storico su Geekbuying

Nonostante un design veramente simile al modello Mega, che abbiamo recensito, il Pro si distingue per vari fattori hardware, molto più potenti rispetto a quelli del modello base. Si parte anzitutto da altoparlanti con canali 2.1 con una potenza di 60W, che permettono un'elevata presenza di bassi. Tutto questo ovviamente spinto dalla rinnovata tecnologia Sound Pulse. Quello che convince, già sulla carta, è però l'autonomia di questo dispositivo che si avvale di una batteria da ben 10.400 mAh, che permette fino a 10 ore di riproduzione consecutiva.

Passando alle funzioni smart, abbiamo 3 tipi di equalizzazione: Deep Bass (default), Vocal e 3D. Non manca il totale supporto a 3 degli assistenti vocali più importanti come Siri, Cortana e Google. Il pannello superiore è a sfioramento e quindi vi basterà semplicemente sfiorare il tasto che vi serve per attivare le varie funzioni.

Presente, come nel precedente modello, la connessione NFC, ovviamente il Bluetooth 5.0, con possibilità di creare un sistema stereo di grande qualità. Comodo il fatto che è resistente a polvere e spruzzi con certificazione IPX5. Il prodotto è ricaricabile tramite USB Type-C.

Trovate lo speaker Bluetooth Tronsmart Element Mega Pro da 60W in offerta con codice sconto su Geekbuying ad un ottimo prezzo, che abbinato alla spedizione da Europa si trasforma in un'occasione molto interessante per avere un altoparlante potente e di qualità.

