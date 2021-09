Teclast P25 è il nuovo tablet dal prezzo stracciato: 10″ e Android 11 a meno di 90€

Il produttore cinese ci ha abituato a tutta una serie di soluzioni accessibili (anche per quanto riguarda i convertibili), con terminali per tutte le esigenze e – soprattutto – per tutte le tasche. E anche stavolta la compagnia ha deciso di puntare su un dispositivo economico, dedicato a chi è alla ricerca di un tablet low cost: Teclast P25 debutta oggi e lo fa con un prezzo decisamente super.

Teclast P25: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet low budget

Design e display

Il nuovo dispositivo di Teclast si presenta fin da subito come un prodotto economico, votato alla multimedialità: frontalmente abbiamo un ampio display IPS da 10.1″ con risoluzione HD+ (1280 x 800 pixel) e rapporto in 16:10, mentre il corpo è sottile e leggero, realizzato in metallo e dotato di bordi arrotondati. Lungo i bordi sono presenti due speaker, per godere a pieno dei propri contenuti preferiti.

Scheda tecnica

Il comparto tecnico si basa sul chipset Allwinner A133, accompagnato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile tramite micro SD. Lato software troviamo Android 11 mentre per l'autonomia troviamo una batteria da 5.000 mAh con ricarica tramite Type-C. Non mancano un ingresso mini-jack, BT 4.2, Wi-Fi ed una fotocamera da 5 MP (2 MP per le videochiamate).

Insomma, ci troviamo di fronte ad un prodotto da salotto o da “battaglia”: se cercate un tablet super economico da maltrattare a più non posso, da utilizzare per i più piccoli o semplicemente per guardare video e navigare mentre siete a letto o sul divano (con un display ben più ampio rispetto a quello di uno smartphone) allora si tratta di certo di un prodotto da non sottovalutare, specialmente al prezzo a cui viene proposto.

Codice sconto Teclast P25: prezzo e offerte

Il nuovo tablet low cost Teclast P25 debutta su AliExpress ed è già in offerta con codice sconto ad un prezzo super: il dispositivo viene proposto con spedizione dalla Cina (gratis), con tanto di Vat Tax inclusa (e quindi senza alcuna spesa aggiuntiva). Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu