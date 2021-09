Teclast M40 è il tablet Android 4G più acquistato grazie al suo prezzo super

Il tablet Android low cost Teclast M40 con supporto al 4G che non si fa mancare niente torna in offerta su Banggood, questa volta grazie ad un codice sconto dedicato e spedizione direttamente dai magazzini europei dello store: ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità, insieme alla nuova promozione dello store cinese.

Aggiornamento 06/09: nuovo ribasso per Teclast M40, che scende al miglior prezzo di sempre (con spedizione dall'Europa). Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Codice sconto Teclast M40: il tablet low cost 4G con Android 10 torna in offerta

Design e caratteristiche

In termini di design, Taclast M40 arriva con un look classico, dominato da un ampio display LCD Sharp, una soluzione da 10.1″ con risoluzione 1920 x 1200 pixel ed un pannello protettivo con curvatura 2.5D. Il corpo è realizzato in metallo, con una fotocamera dal layout quadrato (da 8 MP). Frontalmente trova spazio un modulo selfie da 8 MP.

Scheda tecnica

Il tablet è mosso dal chipset UNISOC T618, octa-core accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile tramite microSD. La batteria è un'unità da 6.000 mAh. Lato connettività troviamo il Wi-Fi Dual Band ed il Bluetooth, insieme al supporto 4G LTE (con banda 20). Non manca poi il GPS integrato, mentre il software è basato su Android 10 (con tanto di supporto alle gesture di navigazione e la presenza del tema scuro). Per saperne di più date un'occhiata anche alla nostra recensione!

Codice sconto Teclast M40: prezzo e offerte

Il nuovo prezzo di Teclast M40 è di 122.5€, grazie all'offerta con codice sconto dello store Banggood; come anticipato in apertura, il prodotto viene spedito direttamente dall'Europa. Se siete interessati, in basso trovate la pagina dedicata al tablet low cost, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

