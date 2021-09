Ancora un gadget irrinunciabile da Xiaomi YouPin (e costa pochissimo)

Dopo le offerte dedicate al proiettore top Mi Smart Projector 2 Pro e al nuovo sterilizzatore Xiaoda, ritorniamo a parlare di prodotti collegati alla casa cinese con l'ennesimo gadget irrinunciabile. Si tratta del tagliaunghie elettrico Seemagic, lanciato da pochissimo su Xiaomi YouPin e già disponibile anche su AliExpress.

Piccolo e compatto (64 x 64 x 32 mm per un peso di 90 grammi), il nuovo dispositivo per la cura della persona di Xiaomi è l'accessorio perfetto avere unghia curate senza dover ricorrere a fastidiose forbicine o tronchesine. Il tagliaunghie elettrico Seemagic da Xiaomi YouPin integra una lama posizionata in sicurezza ed un vano da svuotare una volta terminata l'operazione. La batteria è un'unità da 600 mAh ricaricabile tramite Type-C, in grado di restituire fino a 3 ore di autonomia. Inoltre a rendere il tutto ancora più pratico troviamo una luce LED posizionata nell'area del taglio, in modo da avere sempre la massima visibilità.

Il tagliaunghie elettrico Seemagic da Xiaomi YouPin è stato lanciato sulla piattaforma di crowdfunding del brand ma è già disponibile anche per noi occidentali su AliExpress, a prezzo scontato.

