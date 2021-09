Le giornate di pioggia non saranno più un problema per il bucato con lo stendino smart di Xiaomi

Grazie alle offerte Banggood avrete la possibilità di portare un po' di ecosistema Smart Xiaomi nella vita di tutti i giorni. Sfruttando la promo con codice sconto dello store potrete infatti acquistare lo stendino elettrico riscaldante Xiaomi ad un prezzo invitante. Il dispositivo in questione vi permetterà di accedere ad alcune funzionalità interessanti: vediamo insieme come acquistarlo ed alcune delle feature di spicco.

Aggiornamento 30/09: lo stendino elettrico di Xiaomi scende ancora di prezzo con un nuovo coupon. Trovate tutte le novità direttamente a fine articolo.

Lo stendino elettrico riscaldante di Xiaomi con funzione auto asciugante è in super sconto

Lo stendino elettrico proveniente dalla piattaforma Xiaomi YouPin, oggi potrà essere vostro a circa 57€ sfruttando il codice sconto dedicato. Tra le peculiarità, come avrete già intuito, troviamo la possibilità di mantenere costante la temperatura degli indumenti tra i 45 ed i 55°C e questo vi permetterà di asciugare i capi in circa 5 minuti. Nonostante le funzionalità aggiuntive, lo stendino risulta essere particolarmente contenuto nelle dimensioni, ciò significa che sarà possibile riporlo e trasportarlo in tutta comodità.

Per acquistarlo al prezzo indicato non dovrete far altro che seguire il link all'acquisto nel box in basso, dove trovate anche il coupon da applicare. Inoltre lo stendino elettrico riscaldante di Xiaomi YouPin è disponibile con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei di Banggoog. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

