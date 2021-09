Amanti delle noci, semplificatevi la vita con questo gadget Xiaomi YouPin

Quando si parla di gadget economici e tentatori, la compagnia di Lei Jun è di certo leader, anche grazie alla sfilza di prodotti lanciati tramite YouPin. Dopo averci fatto ingolosire con il reggi-smartphone a forma di Mitu, stavolta tocca ad un prodotto “per la cucina”: il pratico schiaccianoci di Xiaomi YouPin arriva per semplificarvi la vita ed è l'accessorio perfetto per l'autunno.

Pronti per l'autunno? Lo schiaccianoci di Xiaomi YouPin arriva su AliExpress e costa pochissimo

Il periodo autunnale è proprio quello delle noci e quale compagno migliore se non l'ennesimo gadget creativo dalla piattaforma di crowdfunding della casa cinese? Lo schiaccianoci di Xiaomi YouPin è semplicissimo da usare e non richiede il minimo sforzo: basterà inserire una noce al suo interno, chiudere la parte superiore e schiacciare tramite l'apposita levetta. In questo modo eviterete di spargere gusci a destra e a manca.

L'accessorio pesa 215 grammi ed è realizzato in ABS, lega di alluminio ed acciaio inox; la colorazione Blue (che vedete in foto) è l'unica con la chiusura, quindi consigliamo di scegliere proprio questa.

Lo schiaccianoci di Xiaomi YouPin è disponibile all'acquisto su AliExpress ed è già in offerta lampo con tanto di spedizione gratis. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

