Roborock S7 torna in sconto dall’Europa con questo Coupon

La tecnologia è ormai nelle nostre case e non si limita ai dispositivi come smartphone o smart TV. Infatti, anche la pulizia è ora intelligente, grazie a prodotti come il robot aspirapolvere Roborock S7, presentato non da molto, che torna in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa ad un prezzo davvero ottimo.

Codice sconto Roborock S7: il robot aspirapolvere in offerta su EdWayBuy

Prima di spiegarvi come ottenere il codice sconto per il dispositivo smart home, vi segnaliamo le principali caratteristiche di Roborock S7. Partendo dalla capacità di lavaggio sonico (essendo anche lavapavimenti), grazie ad un motore con frequenza di 50 Hz in grado di arrivare fino a 3.000 giri al minuto. Inoltre, è capace di una potenza di aspirazione di 2.500 PA.

Quanto invece ai vari contenitori di acqua e polvere, per il primo abbiamo 300 ml, mentre per la polvere ha una capacità di 470 ml. La pulizia è inoltre di lunga durata, dato che con una singola carica è possibile arrivare fino a 3 ore grazie alla batteria da 5.200 mAh, il tutto in maniera davvero silenziosa. Presente una comoda stazione di svuotamento della polvere. Il nuovo S7 è compatibile sia con l'applicazione proprietaria, sia con quelle di Xiaomi.

Il robot aspirapolvere Roborock S7 è disponibile in offerta su EdWayBuy grazie al codice sconto dedicato, con spedizione gratis dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare.

