Xiaomi Mi 5-Blade Electric Shaver diventa Global ed è già in sconto con Coupon

A distanza di un bel po' di tempo dal debutto in patria, il rasoio elettrico a 5 lame della compagnia cinese arriva finalmente alle nostre latitudini in versione Global: andiamo a scoprire tutto su caratteristiche e prezzo di Xiaomi Mi 5-Blade Electric Shaver, una soluzione top che punta ad offrire una rasatura perfetta, già in offerta con codice sconto.

Xiaomi Mi 5-Blade Electric Shaver Global: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il dispositivo è realizzato in lega di alluminio con un rivestimento in smalto sintetico PPG ed è disponibile nella sola colorazione nera. Il corpo presenta l'impermeabilità di tipo IPX7, che lo rende adatto anche sotto la doccia. La parte frontale di Xiaomi Mi 5-Blade Electric Shaver ospita il pulsante di accensione e i LED di stato mentre per quanto riguarda l'interno, abbiamo un potente motore a levitazione magnetica da 15.000 giri al minuto. La testina presenta ben 5 lame in acciaio chirurgico con un'inclinazione di 30°.

La batteria è un'unità da 2.000 mAh, ricaricabile tramite Type-C e in grado di restituire un'autonomia fino a 90 minuti di utilizzo continuo con una singola carica.

Codice sconto Xiaomi Mi 5-Blade Electric Shaver: prezzo, disponibilità e offerte per il nuovo rasoio elettrico

Nel momento in cui scriviamo il “nuovo” rasoio elettrico è spuntato sul sito ufficiale Global ma mancano dettagli in merito a prezzo e disponibilità. Poco male perché Xiaomi Mi 5-Blade Electric Shaver è già acquistabile su AliExpress con tanto di codice sconto: di seguito trovate sia il link alla pagina del rasoio elettrico che il coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Insomma, si tratta di certo di una soluzione meno economica rispetto al rasoio Xiaomi YouPin visto alcuni giorni fa, ma ovviamente siamo su un livello completamente diverso.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu