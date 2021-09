Il nuovo rasoio elettrico di Xiaomi YouPin costa meno di 10€

Il nuovo dispenser automatico ci ha stregato ma non facciamo in tempo a passare oltre che ecco spuntare un nuovo accessorio dedicato all'igiene. Il rasoio elettrico Olybo A1 arriva da Xiaomi YouPin e debutta anche su Banggood, ovviamente con un codice sconto dedicato che fa scendere il prezzo oltre il 50%!

Codice sconto Olybo A1: il rasoio elettrico di Xiaomi YouPin arriva su Banggood a prezzo stracciato

Piccolo e leggero, Olybo A1 è un rasoio elettrico portatile lanciato su Xiaomi YouPin, una soluzione wet&dry composta da doppia testina e resistenza all'acqua di tipo IPX7. Il dispositivo offre un'autonomia fino a 90 minuti e si ricarica tramite un ingresso Type-C (in circa 60 minuti). Le dimensioni sono di 92.1 x 55.8 x 32.5 mm: si tratta di un accessorio perfetto sia a casa che in viaggio, con tanto di modalità Travel Lock (in modo da evitare accensioni accidentali in valigia).

Il nuovo rasoio elettrico di Xiaomi YouPin, Olybo A1, debutta su Banggood ed è già in offerta con codice sconto a meno di 10€: qui sotto trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box di seguito, provate a disattivare AdBlock.

