POCO X3 GT: adesso potete acquistarlo su eBay!

Non sempre tutte le release di smartphone di Xiaomi arrivano nel nostro paese. Ed in questa accezione ci sono sicuramente due modelli gemelli: Redmi Note 10 Pro 5G (uscito solo in Cina) e POCO X3 GT (uscito solo in Malesia e pochi altri mercati). Ma se vi dicessimo che potete acquistare POCO X3 GT su eBay in entrambe le configurazioni, tra l'altro in offerta con codice sconto?

POCO X3 GT è in offerta con codice sconto su eBay

Il POCO X3 GT è uno smartphone che desta curiosità non tanto per il design, molto simile ai vari Redmi Note 10 di quest'anno, ma alla sua scheda tecnica. Infatti, è l'unico dell'universo Xiaomi (insieme alla sua controparte Redmi) ad essere dotato del chipset MediaTek Dimensity 1100. Oltre a ciò, abbiamo anche un comparto memorie da 8 GB RAM e 128/256 GB. Anche il display è molto performante, grazie al refresh rate a 120 Hz.

La batteria è molto capiente, essendo un modulo da 5.000 mAh, ed è ricaricabile a 67W. Per la fotocamera, abbiamo un sensore principale da 64 MP, coadiuvato da altri due sensori da 8 e 2 MP per grandangolare e macro. La selfie camera è poi da 16 MP. Presente anche uno speaker stereo.

Potete quindi acquistare il POCO X3 GT sullo store di eBay al prezzo di 303.9€ nella configurazione 8/128 GB e a 313.4€ nella configurazione massima da 8/256 GB grazie al codice sconto che trovate nel box in basso.

