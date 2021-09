OPPO Reno 5Z arriva su eBay ed è subito in sconto

Con l'arrivo in Italia della serie Reno 6 finalmente possiamo mettere le mani sugli ultimissimi modelli della famiglia, caratterizzati da ottime specifiche ed un look unico. Se invece puntate al risparmio ma la gamma Reno vi fa comunque gola date uno sguardo ad OPPO Reno 5Z: il dispositivo ha fatto capolino su eBay in offerta con codice sconto e si presenta come una soluzione niente male!

Codice sconto OPPO Reno 5Z: come risparmiare con il nuovo Coupon eBay

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, la serie Reno 5 non è mai arrivata in Italia nonostante il debutto in vari paesi oltre la Cina. Per quanto riguarda OPPO Reno 5Z si tratta di un dispositivo accessibile, dotato di un pannello AMOLED da 6.57″ Full HD+ con rapporto in 20:9, punch hole e lettore d'impronte integrato. Mosso dal Dimensity 800U 5G, il dispositivo arriva nella sola configurazione da 8/128 GB (UFS 2.1) e monta una batteria da 4.310 mAh con ricarica a 30W. Il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 48 MP accompagnato da moduli da 8 + 2 + 2 MP (con grandangolo e macro).

Il mid-range OPPO Reno 5Z è disponibile all'acquisto su eBay in offerta utilizzando il codice sconto BACKTOTECH: inserendolo al momento dell'acquisto il prezzo scenderà a 332.4€. Inoltre la spedizione è gratuita e il venditore eBay è decisamente affidabile. Per tutti i dettagli sul nuovo coupon eBay, date un'occhiata al nostro approfondimento.

