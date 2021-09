Occasione OnePlus Nord 2: la versione da 12/256 GB ad un prezzo super!

Nonostante il passaggio a MediaTek – che ovviamente ha trovato tanti utenti scettici – il nuovo modello della gamma Nord è stato promosso in pieno, spezzando un preconcetto tipico di tanti appassionati del mondo Android. E ora OnePlus Nord 2 diventa super appetibile grazie ad eBay: la versione da 12/256 GB è in offerta… al prezzo del modello standard!

OnePlus Nord 2 scende al minimo storico nella versione da 12/256 GB

Equipaggiato con il chipset Dimensity 1200-AI, OnePlus Nord 2 ha subito fatto parlare di sé e per fortuna in modo positivo. Il dispositivo non ha nulla da invidiare rispetto ai cugini maggiori né rispetto al predecessore: il look si ispira alla gamma 9 mentre in termini di caratteristiche siamo alle prese con un terminare da non prendere sotto gamba. Tripla camera con sensore principale da 50 MP, OIS, display AMOLED 6.43″ Full HD, refresh rate a 90 Hz, super ricarica da 65W: insomma, la fascia medio-alta della casa cinese ha tutte le carte in regola per sfondare. Se volete saperne di più qui trovate la nostra recensione.

Se invece avete già scelto e puntate direttamente alla versione top da 12 GB di RAM e 256 GB, vi segnaliamo che OnePlus Nord 2 è in offerta al miglior prezzo di sempre e su eBay, tramite un venditore affidabile e con spedizione dall'Italia. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa OnePlus (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad eBay, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

