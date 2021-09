Mecool KT1: il TV Box Android TV per il nuovo digitale terrestre è in offerta da Europa

Con i nuovi standard TV in arrivo per il digitale terrestre, non tutti hanno ancora valutato l'idea di passare ad una smart TV più recente (e costosa). Per questo, una soluzione come il TV Box Mecool KT1, con Android TV 10 e supporto DVB-T2 può trasformare la vostra multimedialità in tutta semplicità, specie in offerta con codice sconto su Geekbuying spedito da Europa.

Codice sconto Mecool KT1: il TV Box Android TV DVB-T2 in offerta su Geekbuying

Il dispositivo si presenta molto simile ad altri prodotti simili, ma in ogni caso è compatto e pensato per star bene in ogni stanza o salotto. Quello che però conta è quello che ha dentro sia in quanto ad hardware, sia in quanto a software. Partendo dalla prima parte, abbiamo un chipset Amlogic S905X4 pensato proprio per questo tipo di utilizzi con 2 GB RAM e 16 GB storage, essenziali per le app di multimedialità. Non manca poi l'innovativo codec video AV1, che permette un utilizzo ottimale utilizzando meno dati.

Passando alle porte presenti, abbiamo un ingresso USB 3.0, uno USB 2.0, un MicroSD, un'entrata LAN, un HDMI, un ingresso AV ed uno RF (antenna) con standard DVB-T2. Questo vuol dire che potete utilizzare il TV Box come nuova sorgente per guardare la TV digitale terrestre con i nuovi standard. Per il software inoltre, come già accennato è presente Android TV 10, quindi con tutte le potenzialità di Google tanto che è presente anche il tasto Google Assistant sul telecomando. Non manca poi il supporto Widevine L1 per i contenuti in HD. Non manca anche la Chromecast inclusa.

Trovate il TV Box Mecool KT1 in offerta su Geekbuying all'ottimo prezzo di 68.3€, ottenibile grazie al codice sconto dedicato. Inoltre, non manca la già citata spedizione da Europa, che richiede una piccola aggiunta che non mina al rapporto qualità/prezzo del prodotto.

