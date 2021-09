Occasione HIMO Z16: l’e-bike pieghevole di Xiaomi al miglior prezzo di sempre su eBay

Ormai avere un'e-bike è diventata una necessità per tanti, ma per fortuna si trovano spesso occasioni super vantaggiose, con prodotti di tutto rispetto proposti a prezzo top. Se state pensando ad una soluzione di questo tipo, allora date uno sguardo alla bici elettrica pieghevole Xiaomi HIMO Z16, in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa: un'occasione da non perdere!

La bici elettrica Xiaomi HIMO Z16 è in offerta al miglior prezzo di sempre con codice sconto

Anche la bici elettrica HIMO Z16 conserva la qualità costruttiva appartenente alla stragrande maggioranza dei prodotti Xiaomi. Troviamo infatti un telaio resistente ed al tempo stesso leggero che grazie ad alcuni accorgimenti offre la certificazione IPX7, per la resistenza a schizzi, spruzzi e polvere.

A bordo dell'e-bike troviamo un motore da 250W ed una batteria da 10.000 mAh, in grado di offrire un'autonomia di circa 80 km (non servendosi a pieno della modalità full electric). Come accennato, poi, tra i vantaggi della bici di Xiaomi c'è la possibilità di ripiegarla grazie alla cerniera centrale. Questo farà sì che potrà essere trasportata senza troppi problemi nei mezzi pubblici, ascensori e quant'altro.

La bici elettrica Xiaomi HIMI Z16 scende al miglior prezzo di sempre grazie al nuovo codice sconto di eBay, ovviamente con tanto di spedizione dall'Europa (e venditore affidabile). Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

