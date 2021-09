La nuova friggitrice ad aria smart di BlitzWolf… è anche un fornetto ed un essiccatore!

Quando si parla di prodotti tech per la casa, BlitzWolf figura senza troppi problemi tra i veterani, anche quando si parla di accessori per la cucina. Dopo un primo capitolo scoppiettante (qui trovate la nostra recensione) ed un secondo modello in due versioni, ora è tempo di presentare la friggitrice ad aria smart definitiva: BlitzHome BH-AO1 non scherza affatto ed offre tre prodotti in uno ad un prezzo super grazie al codice sconto dedicato.

Codice sconto BlitzHome BH-AO1: la friggitrice ad aria smart 3 in 1 è la più completa sulla piazza!

Osservando la nuova friggitrice ad aria smart BlitzHome BH-AO1 sembra proprio di guardare un fornetto elettrico e infatti l'apparenza non inganna. Questa volta BlitzWolf si è superata e propone un prodotto 3 in 1, per accontentare tutte le esigenze. Friggitrice ad aria, fornetto ed anche essiccatore per alimenti, utile per essiccare frutta, ortaggi e funghi. Non mancano i controlli touch tramite i vari pulsanti presenti sulla parte frontale; inoltre a questo giro l'azienda ha optato per uno sportello dotato di un vetro, in modo da poter osservare la cottura degli alimenti.

Ovviamente si tratta di un dispositivo smart controllabile tramite smartphone grazie all'app dedicata, con tanto di notifiche sullo stato della cottura.

La nuova friggitrice ad aria smart BlitzHome BH-AO1 di BlitzWolf è in offerta con codice sconto su Banggood, con spedizione dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link dedicato, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu