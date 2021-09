ELEGLIDE M1 e M1 Plus: le mountain bike elettriche tornano in offerta da Europa

Con la possibilità, grazie all'Estate, di poter effettuare passeggiate più lunghe, andare in bici e possibilmente in mountain bike è sicuramente stimolante. Ma bisogna farlo con il prodotto giusto, che potrebbe essere uno dei modelli di mountain bike elettrica ELEGLIDE M1 e M1 Plus, ora in offerta con codice sconto su Geekbuying con spedizione da Europa gratis.

Codice sconto ELEGLIDE M1 e M1 Plus: le mountain bike elettriche in offerta su Geekbuying

ELEGLIDE M1 Plus

Dallo stile sostanzialmente differente, visti i colori differenti, ma con un'anima sportiva ben precisa, le due ELEGLIDE hanno una struttura ben realizzata in alluminio. Passando poi alle caratteristiche tecniche, abbiamo per entrambe un motore da 250W e per entrambe c'è un cambio SHIMANO a 21 velocità, certificazione IPX4, velocità massima a 25 km/h, doppi freni a disco e anche la comoda modalità Push Mode, che permette di trasportare la bici senza fatica con velocità fino a 6 km/h. Non mancano poi 3 modalità di utilizzo e 5 livelli di potenza. Ma in cosa si distinguono i due modelli?

Partendo dalla distanza massima raggiunta con una carica in modalità elettrica, per la M1 abbiamo un massimo di 30 km, mentre per la M1 Plus è fino a 50 km. Nella modalità di pedalata assistita invece, il primo modello raggiunge fino a 65 km, mentre quello maggiore arriva fino a 100 km. Questo anche grazie alla diversa capacità della batteria di entrambe, con 7.5 Ah per il modello ELEGLIDE M1 e 12.5 Ah per il modello M1 Plus. Entrambe le batterie sono removibili.

La comodità di questi modelli è rappresentata dalla quantità di accessori presenti nella confezione, che sono spesso opzionali in altri modelli della stessa categoria.

Trovate le mountain bike elettriche ELEGLIDE M1 e M1 Plus in offerta con codice sconto su Geekbuying oltre alla comoda spedizione da Europa gratuita che le rendono due modelli molto competitivi. In più, non mancano regali esclusivi per entrambi i modelli: per M1 c'è uno zaino Xiaomi 10L, mentre per M1 Plus un utile caschetto in omaggio.

