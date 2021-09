Chuwi HiPad Plus: il tablet 4G è ora al suo minimo da Europa

Un tablet Android è spesso una soluzione ideale per poter sfruttare la multimedialità dei servizi video streaming. Ma se può diventare un alleato per la portabilità, allora è ancora meglio. Come nel caso del tablet Android 4G Chuwi HiPad Plus, ora in offerta al minimo storico spedito da Europa con il codice sconto su Banggood.

Codice sconto Chuwi HiPad Plus: il tablet Android 4G in offerta su Banggood

Il dettaglio che più risalta all'occhio dell'HiPad Plus è sicuramente l'ampio display da 11″ con risoluzione 2176 x 1600 pixel, ma anche un design squadrato e molto vicino ai tablet più attuali. Il chipset utilizzato è invece il MediaTek MT8183V/A pensato proprio questo tipo di dispositivo. 4 GB di RAM LPDDR4 sono poi accompagnato da 128 GB di storage.

La batteria da 7.300 mAh garantisce poi una buona autonomia soprattutto se utilizzato per la multimedialità. Non mancano una fotocamera posteriore da 13 MP ed una frontale da 5 MP utile per le videochiamate. Come già detto utilizza sia una connessione Wi-Fi che 4G LTE. Presenti anche speaker stereo. Il sistema operativo è Android 10.

Trovate quindi il tablet Chuwi HiPad Plus in offerta al prezzo minimo storico sullo store di Banggood, senza dimenticare l'ottima spedizione da Europa gratis. Nel caso foste curiosi di saperne di più, potete consultare anche la nostra recensione.

N.B. Se non doveste visualizzare il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

