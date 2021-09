CHUWI CoreBook X 2021 ritorna al minimo con spedizione dall’Europa

Il notebook low budget CHUWI CoreBook X ritorna nella nuova versione 2021, con alcune caratteristiche migliorate rispetto alla precedente generazione: andiamo a scoprire tutte le differenze, le novità ed il prezzo di vendita del terminale, disponibile all'acquisto sullo store Banggood.

CHUWI CoreBook X 2021 nuova versione: tutti i dettagli e le novità

Design e specifiche

Per quanto riguarda il design e il look, la nuova versione 2021 di CHUWI CoreBook X non apporta novità ma si presenta con il medesimo stile. Ci troviamo alle prese con un ultrabook da 1.5 Kg, con misure di 310 x 229.5 x 20.6 mm. Frontalmente abbiamo un display IPS da 14″ con risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel): insomma, da questo punto di vista non ci sono cambiamenti. Le vere novità sono all'interno della scocca: si passa ad un processore Intel Core i5-8259U (quindi di ottava generazione, rispetto alla soluzione 6267U del modello precedente) con grafia Intel 550.

Mentre il processore diventa più potente viene diminuita la RAM che passa ad 8 GB LPDDR4: tuttavia a questo viene data la possibilità di espandere la memoria RAM in modo da personalizzarne in quantitativo. Lato storage abbiamo una memoria SSD da 256 GB, espandibile fino al 1 TB. Completano il quadro una batteria da 46.2 Wh, Wi-Fi Dual Band, BT 4.2, una fotocamera per le videochiamate (1 MP) ed una tastiera standard retroilluminata.

CHUWI CoreBook X 2021: prezzo, offerte e codice sconto

