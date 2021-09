BMAX Y13 Pro senza freni: il 2 in 1 più potente è al miglior prezzo di sempre!

Dopo il successo del modello standard (qui trovate la nostra recensione) la casa cinese ha ampliato la sua gamma con il notebook 2 in 1 BMAX Y13 Pro, versione rinnovata e dotata di alcuni miglioramenti in termini di hardware, disponibile con codice sconto grazie allo store Banggood, con spedizione dai magazzini europei!

Aggiornamento 15/09: nuovo minimo per il convertibile 2 in 1, che scende al miglior prezzo di sempre con spedizione dall'Europa. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

BMAX Y13 Pro è in offerta su Banggood: ecco il codice sconto dedicato

Se siete in cerca di un nuovo 2 in 1, questa giornata si rivela particolarmente adatta visto la nuova offerta su BMAX Y13 Pro. Il terminale conserva gran parte delle caratteristiche della versione standard, ma mette da parte il processore N4100 in favore della soluzione Intel Core m5-6Y54, ancora una volta con 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di storage SSD. A questo giro la parte grafica è affidata alla scheda Intel Graphics UHD 515. Il design resta invariato, con un display IPS touch da 13.3″ con risoluzione Full HD. Ovviamente si tratta di una soluzione con corpo in alluminio in grado di muoversi a 360°.

La batteria è un'unità da 38 Wh mentre il sistema operativo a bordo è Windows 10. Non manca all'appello una fotocamera da 1 MP, mentre la tastiera retroilluminata contribuisce ad avere un'esperienza di tutto rispetto. Il peso di soli 1.25 Kg lo rende particolarmente adatto per il lavoro in mobilità. In basso trovate l'elenco delle porte presenti lungo i bordi del terminale.

Il notebook 2 in 1 BMAX Y13 Pro è disponibile all'acquisto sullo store Banggood, con tanto di codice sconto dedicato e spedizione direttamente dai magazzini europei. In basso trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare. Se non riuscite a visualizzare il box o il codice qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Per saperne di più, date anche un'occhiata alla nostra recensione.

