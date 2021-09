Tutti comodi in ufficio con la sedia BlitzWolf BW-HOC3 da Europa

In ufficio, ma anche a casa, stare davanti al PC o alla scrivania necessita di una certa comodità. Avere quindi una seduta comoda è importante e utile per la salute. Quindi, una sedia come la BlitzWolf BW-HOC3, in offerta con codice sconto su Banggood, potrebbe essere la soluzione giusta per il vostro ufficio, specie con spedizione da Europa gratis.

Codice sconto BlitzWolf BW-HOC3: la sedia da ufficio è in offerta su Banggood

Dallo schienale non molto alto ma perfettamente pensato per l'appoggio della schiena in maniera corretta, si adatta alla gran parte delle scrivanie, sia per casa che per l'ufficio. La sedia BlitzWolf ha inoltre una comoda seduta in tessuto traspirante, ma anche con braccioli regolabili, ma anche l'altezza lo è e quindi può andar bene per tutte le necessità.

La sedia BlitzWolf è inoltre dotata di rotazione a 360° e si può spostare tramite le comode rotelle della base. La sedia è in grado di tenere fino ad un peso di circa 120 kg. Questo perché è rinforzata da uno spesso nucleo di ferro.

Trovate la sedia BlitzWolf BW-HOC3 attualmente in offerta sullo store di Banggood grazie al codice sconto dedicato. Questo senza dimenticare l'ottima spedizione da Europa gratuita.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu