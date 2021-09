Le cuffie da gaming Blitzwolf costano solo 12€, con una webcam in regalo

Siete in cerca di un paio di cuffie da gaming per divertirvi a più non posso, magari con un look unico e luci LED (che non fanno mai male)? Allora date un'occhiata alle BlitzWolf BW-GH1, in offerta con codice sconto su Banggood ad un prezzo super (e con un regalo).

Codice sconto BlitzWolf BW-GH1: le cuffie da gaming con LED RGB scendono di prezzo e c'è anche un regalo

Le cuffie da gaming di BlitzWolf, il modello BW-GH1, rappresentano una soluzione perfetta per giocare senza essere disturbati e con un pizzico di stile. Infatti le cuffie arrivano un luci LED RGB ed un look super aggressivo, perfetto per le partite più agguerrite. Il dispositivo è dotato di microfono integrato, driver da 50 mm, supporto audio 7.1 (opzionale, varia in base alla versione) ed un cavo solido e robusto.

Se state cercando un paio di cuffie da gaming economiche ma affidabili di certo le BlitzWolf BW-GH1 faranno al caso vostro, specialmente se in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa. Inoltre con le cuffie di BlitzWolf si riceverà in regalo la webcam A8 1080p.

Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu