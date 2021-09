Il lavapavimenti elettrico di BlitzWolf è quello di cui hai bisogno per le pulizie di casa

Siete in cerca di un aiuto con le pulizie di casa? Allora il mop lavapavimenti elettrico BlitzWolf BW-DD1 farà di certo al caso vostro, specialmente se in offerta con codice sconto ad un prezzo super, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini dello store Banggood.

Codice sconto BlitzWolf BW-DD1: nuovo minimo per il mop lavapavimenti elettrico

Pratico e leggero, il mop lavapavimenti elettrico BlitzWolf BW-DD1 è una soluzione wireless dotato di una batteria da 2.200 mAh. Il dispositivo è in grado di offrire fino a 30 minuti di autonomia, con un livello di rumorosità inferiore ai 69 dB. Adatta a tutti i tipi di pavimenti, il mop elettrico integra due diversi serbatoi per l'acqua: uno dedicato a quella pulita (da 400 ml) e uno per quella sporca (250 ml), in modo da pulire in tutta comodità.

La pratica spazzola a rullo permette di rimuovere anche le macchie più ostinate con una semplice passata mentre la testa rotante è in grado di raggiungere anche i punti più ostici in moto semplice ed efficace.

Il mop lavapavimenti BlitzWolf BW-DD1 è in offerta con codice sconto su Banggood al miglior prezzo di sempre, ovviamente con spedizione dai magazzini europei dello store.

