ADO A26 torna subito in offerta da Europa

Che si sia ancora in vacanza o meno, dopo l'estate (ma anche prima della primavera), la ricerca di un mezzo di trasporto elettrico è diventata una bella priorità. Le bici elettriche si sa, sono un prodotto sostanzialmente costoso, ma ci sono prodotti che possono presentarsi potenti e convenienti, come nel caso della ADO A26, la mountain bike elettrica ora in offerta su Geekbuying grazie al codice sconto e spedizione da Europa.

Codice sconto ADO A26: la mountain bike elettrica è in offerta su Geekbuying

La struttura della A26, come possiamo vedere in recensione, si presenta solida e dalla conformazione espressamente riconducibile alla mountain bike. In ogni caso, è una bici elettrica a tutti gli effetti, quindi si porta dietro gli espedienti del caso. A partire dal bel motore da 500W e la batteria da 36V/12.5 Ah rimovibile, che permettono un'autonomia tra i 30 i 55 km con una velocità massima di 25 km/h (ma leggendo la nostra prova scoprirete anche altro in merito).

Presente un bel cambio Shimano a 7 marce, con le classiche ruote da 26″ rinforzate tipiche delle mountain bike. Non manca il freno a disco meccanico, ammortizzatori anti-shock, display LCD a 886 tocchi e per la modalità elettrica un intelligente chipset sviluppato proprio da ADece Oasis (ADO), pensato per dare il meglio su strada.

La bici elettrica ADO A26 è ora in offerta su Geekbuying, grazie al codice dedicato, senza dimenticare la comodissima spedizione rapida da Europa gratis.

