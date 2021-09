Beelink GTR con Ryzen 7 serie H è il Mini PC che strizza l’occhio al gaming

Non sempre è facile installare un PC Desktop in casa per via delle dimensioni spesso ingombranti. E soprattutto quando necessitiamo di un PC dalle prestazioni più potenti, anche per un gaming di medio livello, è proprio quello il problema più impellente, specie se non vogliamo un notebook. Per questo, una soluzione come il Beelink GTR, Mini PC Windows con Ryzen 7 serie H, può essere l'ideale in offerta.

Beelink GTR: il Mini PC Ryzen 7 è in offerta con codice sconto

Prima di capire come acquistare il Mini PC, vi illustriamo prima le sue peculiarità. Si parte proprio dal chipset, un AMD Ryzen 7-3750H, a cui va aggiunta la GPU Radeon RX Vega 10 e anche 8/16 GB di RAM DDR4 e 256/512 GB di storage SSD.

Ma non finisce qui, visto che abbiamo a disposizione ben 6 porte USB 3.0, una Type-C, un jack audio, 2 porte LAN, 2 porte HDMI, quella dell'alimentazione, un tasto di reset, il tasto accensione e anche una porta DP (Display Port). Insomma, pare non mancare nulla. Presente anche Windows 10 Pro, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 802.11 ax.

Dove acquistare quindi il Mini PC Ryzen 7 Beelink GTR in offerta? Lo trovate sia sullo store ufficiale del brand nelle due versioni 8/256 e 16/512 GB con spedizione gratuita, ma anche su Amazon nella versione 8/256 GB spedito proprio dall'e-Commerce. Entrambe le offerte sono ottenibili grazie al codice sconto. La promo è valida fino al 31 ottobre 2021.

