Le tende a rullo diventano smart con Aqara Roller Shade Driver E1

Aqara, brand noto per i suoi prodotti dedicati alla domotica, ha annunciato l'arrivo di un ennesimo accessorio che renderà la vostra casa smart. Si tratta di Aqara Roller Shade Driver E1, un motore per tende a rullo che sposa alla perfezione con soluzioni dotate di catene di perline con uno spessore di 3-6 mm (sia in plastica che metallo). Il nuovo dispositivo ha debuttato su Amazon UK quest'oggi, 22 settembre, e arriverà in Francia nel corso delle prossime settimane. Dopodiché sarà acquistabile anche presso i vari rivenditori autorizzati sia in Europa che in Asia (durante i prossimi mesi).

Aqara Roller Shade Driver E1: tutto quello che c'è da sapere

Ovviamente è impossibile pensare ad una casa senza tende: oltre ad un fattore estetico e di privacy, si tratta di un accessorio utile per bloccare i raggi UV. E se fosse possibile chiudere ed aprire le tende semplicemente dal proprio smartphone oppure tramite i controlli vocali? Grazie al nuovo motore per tende a rullo Aqara Roller Shade Driver E1 gli utenti che puntano ad una casa smart possono fare un ennesimo passo avanti. Il dispositivo si presenta come una soluzione rapida, semplice da utilizzare ed economica per automatizzare le tende a rullo già presenti in casa. L'installazione è facilissima e non richiede l'ingombro di cavi: basterà avvitare il Roller Shade Driver E1 al muro, inserire all'interno la catena della tenda (ricordiamo, con perline di massimo 3-6 mm) ed il gioco è fatto.

In termini di autonomia si parla di circa 2 mesi con una singola carica: il dispositivo può anche essere alimentato costantemente tramite l'ingresso Type-C. Chi preferisce fare a meno dei fili non dovrà far altro che caricare la batteria del prodotto per essere nuovamente operativo.

Il nuovo Roller Shade Driver E1 presenta il supporto al protocollo Zigbee 3.0 e può essere associato ad un hub Aqara; inoltre è compatibile con Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home e tanti altri ecosistemi. In soldoni il dispositivo è controllabile da smartphone, tramite switch oppure direttamente con i comandi vocali. Ciliegina sulla torta, è possibile configurare varie automazioni collegate alla domotica.

Il motore per tende a rullo Aqara Roller Shade Driver E1 è disponibile a prezzo scontato su Amazon UK, con tanto di coupon dedicato – RSDE1PR1 – valido fino al 24 settembre. Come specificato in apertura, seguirà Amazon Francia e poi i vari rivenditori europei e asiatici. Per maggiori dettagli su questa novità vi rimandiamo alla pagina presente sul sito ufficiale.

Articolo sponsorizzato.

