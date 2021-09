Anycubic Photon Ultra è un successo su Kickstarter: più di 1 milione di dollari in un’ora!

Lo scorso 14 settembre l'azienda ha lanciato la prima stampante 3D DLP consumer Anycubic Photon Ultra su Kickstarter: la campagna ha raggiunto l'obiettivo in appena 5 minuti ma la vera sorpresa c'è stata dopo solo un'ora dall'inizio del crowdfunding, con numeri da capogiro per il nuovo prodotto del brand!

Anycubic Photon Ultra continua il successo della serie Photon

Infatti Anycubic Photon Ultra ha catturato l'interesse degli appassionati e ha convinto in pieno: la campagna su Kickstarter è arrivata a 1 milione di dollari in appena un'ora e attualmente ha superato quota 1.58 milioni… e continua a crescere! La campagna dedicata alla stampante 3D DLP giungerà al capolinea il prossimo 15 ottobre, quindi ci sono ancora un bel po' di giorni. Ma qual è il segreto di questo successo?

Uno dei motivi per cui il progetto è così popolare è legato al fatto che Anycubic Photon Ultra soddisfa le richieste degli utenti, sempre più interessati a stampanti 3D ad alta precisione e che non necessitano di manutenzione eccessiva.

Come pioniere nel settore delle stampanti 3D in resina, le soluzioni Anycubic sono state apprezzate dagli appassionati, dai produttori, dagli artisti e dai designer, in particolar modo la stampante Photon Mono X. Quest'ultima è stata apprezzata da numerosi portali dedicati alla tecnologia così come dagli utenti.

Il lancio di Anycubic Photon Ultra è l'ennesima prova del successo della serie Photon. Come ha affermato Ian Stokes di TopTenReviews: “Photon Ultra è una fantastica stampante in resina che offre stampe di qualità straordinaria a un prezzo competitivo. È costruita secondo standard elevati ed è estremamente facile da usare e i risultati finali sono fantastici. La piastra potrebbe essere un po' piccola per alcuni utenti, ma per tutti gli altri è un ottimo acquisto”.

“Ascoltiamo sempre i nostri clienti e stiamo lavorando duramente per migliorare le prestazioni dei nostri prodotti per soddisfare i criteri sempre più rigorosi degli utenti per la qualità di stampa. Siamo lieti di essere il primo produttore di stampanti 3D a livello consumer a collaborare con Texas Instrument per portare la tecnologia DLP nel mercato consumer della stampa 3D. Ciò mantiene la nostra promessa di promuovere la tecnologia di stampa 3D. Con Anycubic Photon Ultra, aiuteremo le persone a liberare la loro creatività e trasformare la loro immaginazione in realtà” ha affermato James Ouyang, Vice Presidente di Anycubic.

Siete interessati alla nuova stampante 3D Photon Ultra e volete saperne di più? Allora qui trovate la campagna su Kickstarter, con tutti i dettagli!

Articolo sponsorizzato.

