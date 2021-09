Aspettate Android 12? E invece preparatevi ad Android 12.1

Annunciato al Google I/O 2021, Android 12 sarà la prossima versione del robottino verde… o forse no? Da qualche giorno, è comparsa in rete un'ipotesi secondo cui il major update che tutti attendono potrebbe arrivare sotto forma di Android 12.1. Una strategia che non è certo nuova a Google ma che non vediamo applicata da quattro anni, ovvero con il rilascio di Android 8.1 Oreo. Dal 2017 in poi, si sono susseguiti Android 9 Pie, Android 10 e Android 11, tutti firmware a numero pieno e senza decimali che seguissero la numerazione cardine.

Google potrebbe rilasciare Android 12.1 al posto di Android 12

L'ipotesi dell'esistenza di Android 12.1 è sorta dopo il rilascio di Android 12 Beta 5, l'ultima Beta del major update a cui seguirà il rilascio stabile. Con questo aggiornamento Beta, gli sviluppatori sono stati avvisati di aggiornare le proprie app al livello API 31. Senza scendere troppo nei tecnicismi, il livello API è il sistema con cui un'app fornisce compatibilità ad una determinata versione di Android. Per esempio, Android 11 ha un livello API 30, Android 10 aveva livello 29 e così via. Di conseguenza, ci si aspetterebbe che il livello 32 corrisponda al futuro Android 13, ma così non sarebbe. La community XDA ha trovato un riferimento al livello 32 con la denominazione Android 12 “sc-v2“, ovvero una versione 2 di “Snow Cone” (nome in codice per Android 12). Inoltre, ci sono testimonianze che indicano il livello API 33 come quello valido per Android 13.





Vari indizi sembrerebbero confermare la presenza, per la prima volta dopo anni, di una versione intermedia fra Android 12 e Android 13. Probabilmente se ne parlerà non prima di fine 2021, periodo in cui potrebbero iniziare a comparire i primi avvistamenti di Android 12.1.

Perché esiste Android 12.1?

A questo punto, qualcuno potrebbe giustamente chiedersi: non è ancora uscito Android 12 e Google sta già preparando una versione successiva intermedia come Android 12.1? Cosa non sono riusciti ad inserire nel major update che ancora è in fase Beta? È ancora presto per dirlo con certezza, ma si fa notare come in questa “sc-v2” di Android 12 ci siano cambiamenti per API WindowManager. Si tratta del componente di sistema che le app utilizzano per gestire le finestre, cioè come appaiono a schermo una volta aperte e le relative transizioni. E c'è chi vede in questo cambiamento un ulteriore indizio verso il Pixel Fold, il pieghevole a cui Google starebbe lavorando per il 2021/2022. Che sia propria il pieghevole il primo smartphone a ricevere Android 12.1 ed il rinnovato sistema di finestre adattato per gli schermi flessibili?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu