Primo avvistamento per Amazfit GTR 3 e GTR 3e, certificati con tanto di immagini!

I prossimi Amazfit GTR 3 e GTR 3e sono stati certificati per la prima volta, con tanto di immagini: gli scatti dedicati ai due indossabili mostrano il design di entrambi e stavolta c'è una sorpresa (anche se è bene prendere tutto con le dovute precauzioni fino ad una conferma ufficiale da parte della casa cinese).

Amazfit GTR 3 e GTR 3e: tutto quello che sappiamo

I nuovi smartphone di Zepp (o Huami, che dir si voglia) sono stati certificati dall'ente Anatel, l'agenzia nazionale delle telecomunicazioni brasiliana. I dispositivi arrivano con le sigle A2035 e A2040, che dovrebbero fare riferimento ai prossimi Amazfit GTR 3 e GTR 3e. Stranamente abbiamo una sostanziale differenza di design tra i due modelli: la versione standard arriva con un display circolare, come ci si aspetterebbe da un dispositivo della gamma GTR, mentre la versione 3e è caratterizzata da un display squadrato.

Quello che vedete in alto sarebbe quindi Amazfit GTR 3: per ora non sono presenti dettagli su display e specifiche, fatta eccezione per la batteria (un'unità da 440 mAh). Come anticipato poco sopra – e come si evince osservando il dispositivo – abbiamo un modello simile al GTR 2, con un ampio schermo tondo.

Si passa poi a quello che dovrebbe essere Amazfit GTR 3e. Stavolta invece di mantenere lo stesso design, rimuovendo però il trasmettitore Wi-Fi (come avvenuto nell'attuale generazione), sembra che Huami abbia deciso optare per un vero e proprio cambio di stile. Infatti, rispetto alla versione standard abbiamo un look differente, con un display squadrato.

Al momento queste immagini sono tutto ciò che abbiamo sui prossimi indossabili del brand cinese. Non appena ci saranno altre novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Ovviamente è impossibile non aspettarci Zepp OS lato software e il nuovo chipset Huangshan 2S a muovere i futuri modelli.

