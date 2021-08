ZTE Axon 30 torturato: si salva per un soffio

La seconda generazione della fotocamera sotto allo schermo ha significato un salto in avanti per ZTE Axon 30. Rispetto al suo predecessore, Axon 30 ha alzato l'asticella in termini di qualità del display, con un pannello il cui “buco” è molto meno evidente rispetto al passato. Nonostante parliamo di un sensore che deve ricevere la luce attraverso i sette strati del display, la porzione di schermo davanti è più “invisibile”. Certo, mettendola sotto alla luce ed inclinandola in un certo modo la si riesce comunque a vedere, ma il miglioramento è palpabile.

JerryRigEverything mette alla prova la resistenza di ZTE Axon 30

Mettendoli a confronto è palese che ZTE Axon 30 abbia uno schermo ben migliore, grazie ad una densità di 400 PPI che fa venir meno l'effetto “griglia dei pixel”. Tuttavia, la qualità fotografica rimane l'anello debole di questo tipo di soluzione, come sottolineato dalla stessa Xiaomi dopo il lancio di Mi MIX 4. E lo dimostrano gli scatti di dimostrazione di JerryRigEverything, con le immagini che soffrono in quantità di dettaglio e gestione delle luci.





Ma a parte la fotocamera sotto allo schermo, come si comporta ZTE Axon 30 quando si parla di resistenza? Una domanda a cui risponde a pieno il test di JerryRigEverything, che come al solito ha messo sotto torchio il flagship ZTE. Axon 20 si comportò in maniera ottimale, perciò ci si aspetterebbe che il suo successore sia lo stesso. Ma la realtà ci racconta un'altra amara storia.

Prima di tutto, il frame laterale di ZTE Axon 30 è in plastica anziché in metallo, un aspetto che non ci si aspetterebbe da uno smartphone così tecnologico. Non che la plastica sia un brutto materiale di per sé, ma è comunque un aspetto meno positivo in quanto a possibile usura del frame. Ma il punto critico del video di Zach riguarda il famigerato bend test, per quanto non sia finita in maniera disastrosa. Al contrario di telefoni come Redmi Note 10 Pro, ma soprattutto ROG Phone 5 e Lenovo Legion Phone Duel 2, Axon 30 si piega ma non si spezza. Applicando una discreta forza, si è spezzato qualcosa all'interno, ma lasciando intatti vetro frontale e posteriore. Ne sapremo di più quando nei prossimi giorni Jerry rilascerà il video di teardown.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu